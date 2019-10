ROKSANA WĘGIEL& ST.RIGHT z muzyczną kolekcją Earphones by Roxie

Earphones by Roxie to kolejna odsłona bardzo owocnej współpracy pomiędzy Roksaną Węgiel a marką ST.RIGHT. Nowa kolekcja powstała w oparciu o koncepcję stworzoną przez Roxie, a dominują w niej srebro i czerń. Wizualnym motywem przewodnim są tytułowe „earphones” – przenośne słuchawki układające się w kształt serca.

Muzyka towarzyszy mi zawsze i wszędzie. Jest bliska memu sercu, które bije w jej rytmie. Dlatego to naturalne, że również w pomyśle stworzonym na potrzeby marki ST.RIGHT pojawił się muzyczny motyw, który jest zgodny z moją pasją i pod którym zdecydowanie mogę się podpisać. Symboliczne „earphones” to znak, że muzykę można zawsze zabrać ze sobą, w każdą drogę i podróż – nawet tą codzienną do szkoły! – mówi Roksana o najnowszym projekcie stworzonym wspólnie z ST.RIGHT.

Cała kolekcja została zaprojektowana z dbałością o najmniejszy szczegół i jak zawsze w przypadku marki ST.RIGHT produkty cechuje wysoka jakość, funkcjonalność i nowoczesny design, który doskonale wpisuje się w modowe stylizacje nawet najbardziej wymagających nastolatek. W skład kolekcji wchodzą: plecak 3-komorowy, plecak na sznurkach, piórnik saszetka, saszetka na pasek „nerka”, teczki, zeszyty oraz cekinowy pamiętnik. Co więcej, do każdego produktu tekstylnego dołączony jest funkcjonalny gadżet - gratisowa zawieszka do kluczy sygnowana logiem ROXIE! Nowa kolekcja Earphones by Roxie dostępna jest w sklepach internetowych, papierniczych, księgarniach, w sieci sklepów Smyk, a także w sklepie Roxie: https://roxie.shopmagic.pl.

Na potrzeby kampanii promocyjnej powstał specjalny muzyczny projekt, oczywiście z Roksaną w roli głównej! Przygotowano także krótki film, pokazujący, w jaki sposób powstawała ta wyjątkowa kolekcja sygnowana przez ambasadorkę marki ST.RIGHT. Nie zabraknie też konkursów dla fanów ST.RIGHT & Roxie. Pierwszy zostanie zorganizowany bezpośrednio przez Roksanę w jej mediach społecznościowych.

