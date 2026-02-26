Sofa COOMO od Bene. Historia, która się nie kończy…

Design z myślą o przyszłości

COOMO to coś więcej niż sofa. To manifest idei slow furniture, jakości ponad krótkotrwałymi trendami oraz odpowiedzialności zamiast kultury jednorazowości. Modułowa sofa COOMO odzwierciedla zmianę perspektywy w projektowaniu mebli. Oznacza odejście od wymiany całych produktów na rzecz odnawiania poszczególnych komponentów. COOMO zostało zaprojektowane jako otwarty system, którego modułowa konstrukcja umożliwia wymianę pojedynczych elementów, w myśl ekologii i ponadczasowości.

Never - Ending Story: zrównoważony rozwój jako ciągły proces

Są historie, które nigdy się nie kończą. W świecie, w którym wszystko ma być „na już” – fast food, fast fashion i fast furniture – coraz wyraźniej dostrzegamy potrzebę ciągłości. W epoce pośpiechu nadszedł czas, aby wrócić do projektowania, które ma sens i trwałość. Właśnie z tej potrzeby powstała sofa COOMO – zaprojektowana zgodnie z zasadami odnawiania, ponownego wykorzystania i recyklingu (reuse, refurbish, recycling).

Dla Bene zrównoważony rozwój nie jest stanem statycznym, lecz dynamicznym cyklem. Każdy mebel może otrzymać nowe życie – i to wielokrotnie. Pokrowce COOMO można zdejmować do czyszczenia lub wymieniać na nowe tkaniny. Podkonstrukcja wykonana ze spienionego polipropylenu (EPP) jest lekka, stabilna wymiarowo, pochłania uderzenia i w 100% nadaje się do recyklingu. Wszystkie zastosowane komponenty można rozdzielić według rodzaju materiału i po zakończeniu ich cyklu życia ponownie wykorzystać. COOMO to projekt, który pozwala tworzyć historię na lata.

Innowacyjna konstrukcja

Sercem projektu jest specjalnie opracowana struktura wewnętrzna, która konsekwentnie łączy trwałość z elastycznością użytkowania. Wszystkie komponenty – od pokrowców i tapicerki, przez piankę formowaną, po ramy i elementy nośne – nie są ze sobą sklejane, lecz zaprojektowane tak, aby można je było wymieniać indywidualnie. To, co pozostaje w dobrym stanie, nadal służy. Wymieniane są tylko te części, które się zużyją lub wymagają odświeżenia estetycznego. Dzięki temu COOMO może być używany przez wiele lat, bez utraty jakości i aktualnego charakteru.

Elastyczność dla różnych przestrzeni i sposobów użytkowania

Wykorzystując zaledwie trzy elementy – moduł narożny, moduł pojedynczy i puf – COOMO można elastycznie konfigurować, rozbudowywać i zmieniać jego układ. Sofa dostosowuje się zarówno do zmieniających się wymagań przestrzennych, jak i różnych form użytkowania – od biur i środowisk pracy hybrydowej, aż do przestrzeni o domowym charakterze. System uzupełniają funkcjonalne i dyskretne detale, takie jak baza wykonana ze stali malowanej proszkowo, dostępna w kolorze czarnym lub nude, opcjonalnie z wbudowanym portem ładowania USB-C.

COOMO znajduje również zastosowanie na zewnątrz. W odpornej na warunki atmosferyczne wersji OUTDOOR, z wyselekcjonowanymi tkaninami, system nadaje się na tarasy, do ogrodów lub przestrzeni półpublicznych, konsekwentnie poszerzając zakres swoich zastosowań.

Sofa, która się dopasowuje.

Design, który ewoluuje. Przestrzeń, która pozostaje aktualna.

Poprzez COOMO Bene podkreśla swoje wysokie standardy jakości, innowacyjności i odpowiedzialności. Sofa symbolizuje świadome korzystanie z zasobów, możliwość naprawy zamiast wymiany oraz design, który rozwija się z upływem czasu.

Więcej informacji na temat sofy COOMO można znaleźć na stronie: https://bene.com/pl/produkty/linie-projektowe/coomo

Zdjęcia: © Bene GmbH