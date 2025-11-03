Sharp Europe konsoliduje i repozycjonuje swoją markę pod hasłem: „One Sharp” Digital Experience.

Czerpiąc z ponad stuletniego doświadczenia w dziedzinie innowacji, Sharp Europe otwiera nowy rozdział w usługach IT zorientowanych na klienta. Nowa oferta opiera się na kompleksowym portfolio rozwiązań w zakresie cyberbezpieczeństwa i transformacji cyfrowej, wzmocnionym przez przejęcie firm ITpoint, wiodącego dostawcy usług zarządzanych oraz Apsia, eksperta w integracji aplikacji biznesowych w chmurze.

Konsolidacja obejmuje również włączenie Sharp Display Solutions Europe (SDSE) do portfolio Sharp Electronics Europe (SEE), co wzmacnia ofertę technologiczną marki.

Komentując wizję nowych działań firmy Sharp w świecie usług cyfrowych, Joe Tomota, President Sharp Europe, powiedział: „Wiemy, że nasza marka jest bardzo bliska ludziom i firmom na całym świecie. Ta konsolidacja biznesu i repozycjonowanie marki są symbolem tego, dokąd zmierzamy. Łączymy doświadczenie firmy Sharp w zakresie usług IT, usług związanych z zarządzaniem dokumentami i drukiem, technologii audiowizualnych oraz rozwiązań dla miejsc pracy w ramach jednej, spójnej tożsamości”.

„Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w dostarczaniu innowacyjnych produktów i rozwiązań audiowizualnych w wielu branżach, mamy teraz możliwość kształtowania szerszego krajobrazu cyfrowego. Nasz świat staje się coraz bardziej wizualny i sensoryczny, a my musimy na to zareagować.

W miarę jak Sharp Europe integruje najbardziej nowoczesne rozwiązania Sharp w branży wyświetlania obrazu pod jedną marką, tworzymy przyszłość, w której technologia, kreatywność i współpraca łączą się, aby pomóc naszym klientom naprawdę się rozwijać” – podsumowuje Tomota.

Ta strategiczna zmiana potwierdza ciągłe inwestycje Sharp w innowacje oraz zaangażowanie firmy we wspieranie organizacji w zabezpieczaniu działalności, zwiększaniu wydajności i odkrywaniu nowych możliwości – jako zaufanego partnera technologicznego dla firm każdej wielkości.

Aby dowiedzieć się więcej, odwiedź stronę: www.sharp.pl