Po raz kolejny konferencja NEC odbyła się w Wieliczce, w Centrum Hotelowo-Konferencyjnym Hotel Lenart. Tegoroczna strefa Expo objęła łącznie prawie 500 m2 na dwóch poziomach obiektu. Dzięki bardzo bogatej ekspozycji różnego typu produktów sektora AV udało się przeprowadzić aż 12 sesji warsztatowych Hands On! Były to pokazy działania poszczególnych rozwiązań prowadzone dla małych grup uczestników, z możliwością testowania sprzętu i prowadzenia dyskusji. Tak obszerna część warsztatowa zdecydowanie zmieniła charakter imprezy na bardziej dynamiczny i nastawiony na praktykę. Zostało to zdecydowanie pozytywnie ocenione przez uczestników szkolenia.

„Jak co roku doświadczyliśmy połączenia sporej dawki merytoryki i inspiracji z doskonałą atmosferą i cennym networkingiem. Zapoczątkowana tradycja nagradzania partnerów będzie dodatkowym motywatorem do rozwijania biznesu z NEC. Wydarzenie to na stałe wpisało się już w kalendarz naszej branży, co udowodniła niezwykle wysoka frekwencja. Strach pomyśleć ile firm odwiedziłoby konferencję, gdyby organizowana była w centralnej Polsce!” – powiedział Michał Górski, General Manager z firmy SQM.

Podczas konferencji, NEC Display Solutions zaprezentował szerokie portfolio rozwiązań projektorowo - monitorowych oraz po raz pierwszy rozwiązania LED. Wśród nowości na szczególną uwagę zasługują: monitor bezramkowy NEC MultiSync® UN464VA wyposażony w procesor obrazu SpectraView Engine i możliwość samodzielnej kalibracji, laserowy projektor LCD wyposażony w zamknięty silnik optyczny P525UL i ultracichy układ chłodzenia oraz moduły LED p1.8 prezentowane w formie inteligentnej półki sklepowej. Dodatkowo można było zobaczyć i przetestować sieciowy procesor graficzny Hiperwall, multimedialny kombajn wideokonferencyjny InfinityBoard, system do zarzadzania monitorami i projektorami NEC NaViSet, huddlespace z monitorem NEC MultiSync z serii C zintegrowanym z multimedialnym soundbarem oraz całą paletę monitorów wielkoformatowych NEC.

„Gratulacje odbierane zarówno od uczestników oraz sponsorów tego największego w skali kraju eventu dla profesjonalistów z branży AV cieszą i potwierdzają, iż przyjęta formuła się sprawdza, a NEC Display Solutions pozostaje niezmiennie liderem tej branży przyciągając wiele firm, które wraz z nami chcą rozmawiać o najnowszych trendach i tworzyć kompletne rozwiązania dla najbardziej wymagających klientów.” – powiedział Mariusz Orzechowski, General Manager Central South East Europe.

Tegoroczną edycję konferencji NEC współtworzyli Sponsorzy: Matrox Graphics, Kramer Electronics, Edbak, Datapath, Yealink, Sennheiser, U-Touch, KT i AREC, AUDAC, PROCAB, CYMON, ADAMSON Systems Engineering, Sensonics oraz AXIS. Patronat Medialny nad imprezą objęły magazyny: CRN, AVIntegracje, Visual Communication i OOH Magazine.

Dwudniowe spotkanie nie mogło odbyć się bez specjalnego wieczoru z NEC. Podczas uroczystej gali po raz pierwszy przyznano nagrody NEC Awards, które są wyrazem uznania dla partnerów NEC Display Solutions i formą podziękowania im za dotychczasowe osiągnięcia i współpracę. Statuetki NEC Awards 2018 odebrali: w kategorii Edukacja - firmy Mentor oraz Agraf, w kategorii Rental - firma SQM, w kategorii Wdrożenie Roku Comarch, w kategorii Debiut Roku Senetic, w kategorii Największy Obrót firma Perfect Displays oraz w kategorii Security firma Megavision Technology.