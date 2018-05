Harry Potter to niezwykły chłopiec, który zaczarował serca większości dzieci i dorosłych na całym świecie. Świat magii, emocjonujące zwroty akcji, odwieczna walka dobra ze złem – wszystko to sprawia, że chcemy wspólnie z nim uczestniczyć w tej przygodzie! Dlatego, jako jedni z najwierniejszych fanów Harry’ego Pottera, zainspirowani jego historią, przygotowaliśmy specjalną edycję gier, w której każdy znajdzie coś dla siebie. Wystarczy wybrać ulubioną rozgrywkę i jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki przenieść się do Szkoły Magii w Hogwarcie – mówi Katarzyna Sikorska, przedstawicielka Winning Moves.

Najnowsza z gier - Top Trumps Match Harry Potter - to rozbudowana gra przypominająca „kółko i krzyżyk” oraz „statki”, w której dwóch graczy rywalizuje ze sobą nie widząc nawzajem swoich plansz. Rozgrywka ma jeden cel – należy ułożyć jak najszybciej MATCH, czyli rząd 5 jednakowych postaci tak, aby równocześnie pokrzyżować szyki przeciwnikowi. Młodych adeptów magii z pewnością ucieszy fakt, że w rozgrywce można wcielić się w aż 15 bohaterów bestsellerowej książki i filmu o Harry’m Potterze. Poczynając od głównych postaci takich jak: Harry, Ron i Hermiona, poprzez dyrektora Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie - Albusa Dumbledore'a, aż po ulubieńców większości fanów, czyli Zgredka i Hedwigę. Dzieciom spodoba się również dynamika rozgrywki wymagająca szybkich reakcji, logicznego myślenia i sprytu, niezbędnych do zwycięstwa w grze.

Gra Top Trumps Match Harry Potter przeznaczona jest dla dzieci powyżej 4 roku życia. Zawartość pudełka to 25 różnych kostek, 15 kart oraz zamykana, plastikowa plansza. Kompaktowe opakowanie gry to niewątpliwa zaleta, dzięki której można ją zabrać w każdą, nawet czarodziejską podróż! Gra dostępna jest wyłącznie w salonach EMPiK w cenie 89,99 zł.

Oprócz najnowszej propozycji Winning Moves, w ofercie wydawcy znajdują się również inne, bardzo atrakcyjne gry, nawiązujące do znanej powieści o Harry’m Potterze i jej filmowej realizacji. Są to: Top Trumps Harry Potter i Więzień Azkabanu, Waddingtons No. 1 Harry Potter, Trivial Pursuit Harry Potter oraz Cluedo Harry Potter.

Dwie pierwsze pozycje w ofercie to gry karciane. W TOP TRUMPS Harry Potter i Więzień Azkabanu można znaleźć 30 kluczowych postaci z filmu. Zadaniem gracza jest ustalenie, który z czarodziejów wykazał się największą inwencją, a który najmniejszą odwagą. Wystarczy wybrać najmocniejsze cechy ulubionych bohaterów, odkryć ich prawdziwą historię i zwyciężyć w rozgrywce. Do TOP TRUMPS Harry Potter dołączy jeszcze w tym roku kilka tytułów z tej serii. Natomiast Waddingtons No. 1 Harry Potter to klasyczna talia 55 kart z wizerunkami bohaterów sagi.

Wśród serii gier o Harrym Potterze znajduje się także bardzo ciekawy quiz, dzięki któremu można sprawdzić wiedzę na temat Czarnej Magii, Hogwartu, Zaklęć i Eliksirów, Magicznych Przedmiotów, Postaci i Zwierząt oraz Magicznych Stworzeń. Trivial Pursuit Harry Potter zawiera aż 600 pytań, część z nich to elementarz każdego początkującego czarodzieja, z niektórymi zaś poradzą sobie tylko najwierniejsi fani.

Serię zamyka gra detektywistyczna Cluedo Harry Potter. Planszówka przeznaczona jest dla wszystkich sympatyków świata magii i czarodziejstwa, którzy uwielbiają rozwiązywać zagadki! Zadaniem graczy jest odkrycie tajemnicy zaginięcia jednego z przyjaciół. Należy odgadnąć kto stoi za porwaniem i jakiego czaru użyto, aby tego dokonać. Gra ma wysoką regrywalność i jest idealną opcją spędzenia czasu z rodziną bądź z przyjaciółmi.