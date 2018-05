Meghan Markle i książę Harry w ślubnej edycji gry Top Trumps

Karty Top Trumps powstały w 1968 roku i błyskawicznie podbiły serca odbiorców w Wielkiej Brytanii, a potem zyskały fanów na całym świecie. Każda talia skupia się wokół jednego tematu przewodniego. Karty przedstawiają różne obiekty lub postaci, z których każda wyposażona jest w 5 specjalnych umiejętności i cech. Tak jest również w limitowanej edycji Royal Wedding Top Trumps, która została przygotowana specjalnie z okazji królewskiego ślubu Meghan - zwykłej dziewczyny z Kalifornii z księciem Harry’m - jednym z najbardziej rozpoznawalnych arystokratów na świecie.

Meghan Markle w wyjątkowej edycji Top Trumps zdecydowanie wygrywa w większości kategorii. Jako ikona stylu odbiera laur zwycięstwa księżnej Kate i wspólnie z księżną Dianą obwołana jest „królową ludzkich serc”. Nie udało jej się tylko prześcignąć Jej Królewskiej Mości Elżbiety II w kategorii VIP, – co może nie spodobać się najbardziej zagorzałym fanom Panny Młodej i oczywiście Panu Młodemu, dla którego Meghan jest przecież osobą TOP VIP!

Harry natomiast opisany został, jako buntownik, typowe „wild child”, co nie przeszkodziło mu wygrać z bratem, księciem Williamem w kategorii „Big Day Rating”. To raczej zrozumiałe, biorąc pod uwagę fakt, że to właśnie Henry of Wales powinien być głównym bohaterem na własnym ślubie!

Wielu uwagi poświęcono również „royal babies”, czyli Charlotcie, George’owi i najmłodszemu, piątemu w kolejce do tronu – księciu Louisowi. W talii odnajdziemy jednak nie tylko postaci z królewskiego dworu, ale również z artystycznego świata, takie jak: Sir Elton John, The Spice Girls, czy Ed Sheeran.

Własne karty mają nawet królewscy pupile – psy corgi oraz kot Dexter, o którym krążą w Windsorze legendy. Wieść niesie, że Dexter zwykł pojawiać się niezapowiedziany w najbardziej nieoczekiwanych momentach, co oznacza, że z pewnością pojawi się również na królewskim weselu.

Royal Wedding Top Trumps dostępne są od 9 maja br. wyłącznie na rynku brytyjskim.

W Polsce natomiast kupić można serie inne gier karcianych Top Trumps, poświęcone szerokiej tematyce: poczynając od popularnych filmów, bajek, świata sportu, a kończąc na wydaniach związanych z fascynującym światem przyrody. Wydawcą wszystkich gier karcianych Top Trumps jest firma Winning Moves.