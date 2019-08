Szkolny LOOZZ z BIEDRONKĄ !

Wakacje to czas podróży, wędrówek i wycieczek, podczas których każdemu młodemu obieżyświatowi zdecydowanie przyda się dobry plecak, w który spakuje wszystkie wakacyjne wspomnienia! A kiedy już nadejdzie czas powrotu do szkoły, będzie można w nim wygodnie pomieścić książki, przybory szkolne i ulubione gadżety, bez których nie może się obejść żaden uczeń!

Firma St. Majewski, producent znanych od pokoleń artykułów szkolnych m. in. kredek Bambino i zeszytów Unipap, tym razem przygotowała ofertę specjalnie dla Klientów sieci Biedronka. Nowa marka LOOZZ, dedykowana dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, to przede wszystkim świetnej jakości plecaki,

ale także piórniki, saszetki i ołówki.

Od 5 sierpnia br. w Biedronce dostępne będą w sprzedaży również setki innych przyborów szkolnych tj. artykuły papiernicze, plastyczne, tekstylne oraz kreatywne, produkowane przez firmę St. Majewski.

W trakcie akcji Back to School, specjalnie dla Klientów sieci Biedronka zorganizowany zostanie także konkurs MMS, w którym będzie można wygrać atrakcyjne nagrody takie jak: głośniki JBL i smartfony Xiaomi. Szczegółów dotyczących zadania konkursowego oraz regulaminu należy szukać na stronach: www.biedronka.pl, www.loozz.pl

Wszystkie kolekcje nowej marki charakteryzuje nowoczesny design, który przypadnie do gustu nawet najbardziej wymagającym młodym użytkownikom. WyLOOZZowana, modna stylizacja to przecież must have prawie każdego nastoletniego odbiorcy. Warto jednak podkreślić, że kluczowymi zaletami artykułów tekstylnych LOOZZ są także: funkcjonalność i wysoka jakość wykonania oraz atrakcyjna cena.

W ofercie sieci sklepów Biedronka znajdzie się kilka kolekcji LOOZZ, tj. Raspberries, Flowers, Moro, Leaves, Donuts, Slogan oraz Blue Geometric. Plecaki 3-komorowe premium wykonane są z wodoodpornego materiału, wyposażono je w boczne kieszenie, elementy odblaskowe, a także w profilowane, usztywnione

i ergonomiczne „plecy”, jak również w mocną rączkę do noszenia oraz dodatkowy uchwyt do zawieszania. To wszystko sprawia, że komfort użytkowania jest naprawdę wysoki, zwłaszcza przy dużym obciążeniu plecaka. W sprzedaży dostępne będą również plecaki 1-komorowe, idealne na zajęcia pozalekcyjne, zakupy czy wycieczki.

Warto zapamiętać – jest to idealna propozycja dla LOOZZaków, którzy czują modę i stawiają na jakość

oraz funkcjonalność!